Conclusa a Roma l’edizione 2022 di Level Up cui ha partecipato Partanna

PARTANNA – Si è conclusa a Roma – dove era presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Partanna, su delega del sindaco, Nicolò Catania, l’assessore Antonino Zinnanti – l’edizione 2022 di LEVEL UP, la maratona di tre giorni dedicata interamente all’innovazione creativa, che vede studentesse e studenti di più scuole impegnati in attività dimostrative di automazione […]