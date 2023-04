Conclusa “A tutto sport”: 1000 atleti e 19 discipline sportive protagoniste nel ponte del 25 aprile

SAN VITO LO CAPO – Si è conclusa a San Vito Lo Capo la quarta edizione della manifestazione “A tutto Sport- I giovani e i giochi all’aperto” promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Kubo Eventi. Dal 21 al 25 aprile un migliaio di atleti di età compresa tra i 5 e i 18 anni provenienti da tutta la Sicilia, da Reggio Calabria e da Malta si sono cimentati in 19 discipline sportive: poledance, frisbee, scherma, pattinaggio a rotelle, ballo, boxe, kickboxing, volley, mini basket, baskin, tennis tavolo, twirling, beach rugby, Calcio a 5 under femminile, Calcio a 5 amatoriale maschile, barrell on the beach, freccette e dama.

«E’ stata una manifestazione molto partecipata e coinvolgente in cui San Vito Lo Capo si è rivelata ancora una volta location ideale per praticare attività sportiva all’aria aperta, a pochi passi dalla spiaggia e dal nostro splendido mare – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino – Lo sport è un elemento aggregativo importante e la presenza della delegazione di atleti provenienti da Malta è stata occasione di scambio culturale tra giovani provenienti da realtà culturali diverse e di promozione del nostro territorio al di fuori dei confini regionali. Siamo certi che tutti i partecipanti porteranno un bellissimo ricordo di questa esperienza».

«La parte gastronomica che quest’anno ha arricchito l’evento sportivo – prosegue l’assessore al turismo Nino Ciulla -, è stata particolarmente apprezzata e ha permesso di valorizzare le prelibatezze made in Sicily con un’interessante vetrina sulle birre artigianali. Si è chiusa questa prima, importante, parentesi della stagione turistica ormai alle porte dove sport ed enogastronomia saranno presto, nuovamente, protagonisti del nostro territorio con appuntamenti che intratterranno i nostri ospiti fino ad ottobre».

«Sono felice del successo di quest’anno in termini di presenze di partecipanti – dice Giacomo Mineo dell’Associazione Kubo Eventi -. Ringrazio l’amministrazione comunale per credere nell’importanza della pratica sportiva come occasione di destagionalizzazione del turismo. Un evento di questa portata ha significato 250 camere di strutture ricettive occupate per 5 giorni dagli atleti e dalle loro famiglie. Il villaggio gastronomico “Spizzuliu” è stato un ulteriore elemento attrattivo che ha arricchito una manifestazione che valorizza i nostri giovani e adesso pure le nostre imprese e il buon cibo ed un territorio bello ed ospitale quale è San Vito Lo Capo».

La manifestazione si è aperta il 21 aprile, nell’area sportiva di via Faro, con l’esibizione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Era presente una rappresentanza dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare, del CSAR, dei vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, della Marina Militare e della Guardia Costiera, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Nel corso delle 5 giornate è stata, inoltre, promossa la donazione del sangue in collaborazione con l’Avis. Sono intervenuti i presidenti della UISP Sicilia e Calabria, rispettivamente Enzo Bonasera e Giuseppe Cosimo Marra assieme al referente UISP per Trapani Giuseppe Sammaritano.

Infine sono stati conferiti dei riconoscimenti ai giornalisti Aurelio Capaldi, Roberto Gueli, Luigi Butera, Franco Cammarasana. Premiata anche la squadra di pallamano HandBall Erice.