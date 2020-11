Conclusa la settimana Dottrina Sociale, a Mazara firmata la carta dei valori

MAZARA DEL VALLO – Anche Mazara del Vallo ha partecipato alla X edizione della Settimana della Dottrina sociale della Chiesa, quest’anno svolta online, per via delle disposizioni anti contagio Covid-19. Tra le iniziative organizzate in città, c’è stata la cerimonia della firma della “Carta dei valori”, che in Sicilia si è svolta anche a Ragusa […]

MAZARA DEL VALLO – Anche Mazara del Vallo ha partecipato alla X edizione della Settimana della Dottrina sociale della Chiesa, quest’anno svolta online, per via delle disposizioni anti contagio Covid-19. Tra le iniziative organizzate in città, c’è stata la cerimonia della firma della “Carta dei valori”, che in Sicilia si è svolta anche a Ragusa e a Palermo. La Carta è il frutto di un incontro, tra una quindicina di ragazzi, che vivono a Mazara del Vallo, provenienti da diversi Paesi del mondo. Le prime due firme sono state apposte dal sindaco Salvatore Quinci e dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero. A seguire da associazioni e cooperative che operano in città. «Tutto ciò che siamo riusciti a creare lo vogliamo donare alla città nella speranza che tutti quelli che si assumeranno l’impegno di sottoscrivere queste parole possano continuare a loro volta a scrivere pagine bianche e colorarle di un futuro comune in un clima di accoglienza e di pacifica convivenza», hanno detto i giovani presenti alla cerimonia.