Conclusa l’attività del Centro “Vivi la vita”: Anziani al mare

MAZARA DEL VALLO – Si sono concluse, prima della pausa estiva, le attività del Centro “Vivi la vita” della Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo, che durante l’anno sono continuate nonostante il periodo di pandemia. Come ogni anno, le anziane che frequentano le attività della Fondazione a loro dedicate, durante il periodo estivo, hanno svolto una mini colonia presso il lido “Oasi” a Tonnarella di Mazara del Vallo. Il gestore del lido ha messo a disposizione gratuitamente della Fondazione ombrelloni e lettini. Grazie all’impegno delle animatrici Geraldina Calandrino e Vincenza Marino (volontaria), le anziane hanno avuto la possibilità di trascorrere intere mattinate al mare, praticando ginnastica dolce proprio in riva al mare. Intanto in questi ultimi giorni di attività presso il Centro “Vivi la vita” della Fondazione San Vito/Caritas diocesana hanno festeggiato il loro 63° anniversario di matrimonio Susanna Gulotta e Giuseppe Denaro. La coppia frequenta il Centro sin da quando è stato aperto, più di 15 anni fa. A Susanna e Giuseppe hanno fatto gli auguri il Presidente della Fondazione Vito Puccio e il Direttore della Caritas diocesana Girolamo Errante Parrino.