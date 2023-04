Concluse le attività di PCTO Giuridico del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala

MARSALA – Si è concluso lunedì 18 aprile il progetto di PCTO ad indirizzo giuridico “Alla scoperta del diritto e delle professioni legali” del Liceo Classico di Marsala relativo all’anno scolastico in corso. L’evento di chiusura si è tenuto a Palermo con la visita all’Assemblea Regionale Siciliana. La scelta di concludere le attività di quest’anno in un luogo istituzionale trova motivo nell’idea progettuale di fondo che punta a far conoscere ai ragazzi i fondamenti del diritto e cerca di orientarli alle professioni legali. Nello specifico la visita ha permesso di conoscere le attività di chi è direttamente coinvolto nel processo legislativo, in questo caso regionale. Per la buona riuscita dell’evento dobbiamo ringraziare il Presidente Gaetano Galvagno che sostiene il progetto di apertura del Palazzo alle visite scolastiche al fine di consentire ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni e conoscerne le loro attività.

Il ringraziamento va esteso pertanto alla segreteria del Presidente nella persona della dott.ssa Maria Elena D’angelo, relatrice del focus civico di promozione della conoscenza dello Statuto siciliano, della storia del Parlamento e della figura istituzionale del Presidente dell’assemblea e delle sue funzioni. Va ringraziato inoltre il dott. Rosario Miccichè vice capo di gabinetto che ha tenuto un approfondimento sul ruolo delle istituzione nella gestione, tutela e promozione del patrimonio artistico e culturale della Sicilia. Ad accogliere il gruppo di studenti anche l’on. Stefano Pellegrino, rappresentante marsalese all’Ars e la sua segreteria nella persona in particolare del dott. Nino Ferreri.

Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto, ringraziamo per l’ormai lunga collaborazione il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Marsala nella persona del suo Presidente dott. Giuseppe Spada ed in particolare l’Avvocata Adele Pipitone per aver svolto con impegno e competenza il ruolo di tutor esterno del progetto. Chiuse le attività, il Liceo e l’Ordine degli Avvocati di Marsala sono già al lavoro per la progettazione delle attività di PCTO del prossimo anno scolastico.