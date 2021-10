Conclusi gli eventi programmati nell’ambito di “Chiese Aperte”, kermesse giunta alla XXVII edizione

MESSINA – Si stanno concludendo gli eventi programmati nell’ambito di “Chiese Aperte” kermesse giunta alla XXVII edizione. A Messina presentate per la prima volta dopo il restauro due opere del tardo ‘500. “Chiudiamo la XXVII edizione di “Chiese Aperte” che ha visto il Patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici della Segreteria Generale della […]

MESSINA – Si stanno concludendo gli eventi programmati nell’ambito di “Chiese Aperte” kermesse giunta alla XXVII edizione.

A Messina presentate per la prima volta dopo il restauro due opere del tardo ‘500.

“Chiudiamo la XXVII edizione di “Chiese Aperte” che ha visto il Patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana registrando un grande successo. E’ stato l’evento culturale della ripartenza. A Messina, grazie all’intervento di Archeoclub d’Italia sede di Messina, sono state restaurate due tele del tardo 500: “La Pietà” e la “Madonna con Bambino” ubicate nella Chiesa della Madonna della Mercede in San Valentino a Messina. L’intervento di restauro era iniziato a fine 2019 quando Archeoclub d’Italia sede di Messina riuscì ad ottenere l’autorizzazione da parte della Soprintendenza BBCCAA di Messina. Il restauro è stato eseguito dal restauratore Davide Rigaglia e le tele sono state sottoposte anche ad analisi in microscopia ATR, XRF, sezioni stratigrafiche del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna. La Madonna col Bambino e La Pietà risalirebbero al periodo che va dal 1575 al 1600.