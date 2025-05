“Conclusi i festeggiamenti di Lu Signuri di Santamaragesu”

MAZARA DEL VALLO – Domenica 25 maggio 2025 con la Processione per le vie del quartiere Makara/Santa Maria di Gesù si sono conclusi i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

I festeggiamenti sono iniziati la mattina del giovedì 22 maggio con la S. Messa e a seguire un momento di Adorazione Eucaristica. Il pomeriggio è stato il momento dolce dei festeggiamenti con l’evento gastronomico “La torta più deliziosa della parrocchia” dove hanno partecipato 12 parrocchiane realizzando a casa una torta a proprio piacimento.

Giudice della gara è stato il Maestro pasticciere Gaspare Di Stefano, titolare della Pasticceria Serena, che nel giudicare le torte ha dichiarato di essersi trovato in difficoltà di fronte a tante delizie e prelibatezze in quanto tutte meritevoli di vincere.

La serata è continuata nel salone della sacrestia con la conferenza sulla “Storia della nostra chiesa” a cura dell’arch. Gaspare Bianco che ha illustrato ai presenti le origini e le varie tappe storiche dell’evoluzione della chiesa fino ai giorni d’oggi.

Venerdì 23 è stato il momento della “Catechesi sulla Croce” a cura di don Vito Impellizzeri Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo) che ha fatto una meditazione sul libro scritto dalle sorelle Rosalba e Martina Giacalone con prefazione di Padre Giuseppe Lupo “L’assurda bellezza della Croce”.

Sabato 24 giornata di puro divertimento iniziato nel pomeriggio con “I giochi di una volta” che ha visto partecipe bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani tutti uniti a giocare con quelli che allora erano i nostri strumenti di gioco: la corda, la viria, li ciappeddi, palmo a muro, la casina, uno due tre stella. Un momento di vero divertimento che ha allontanato per un paio d’ore i ragazzi dall’attaccamento morboso al proprio telefonino.

Il divertimento è proseguito in serata con lo spettacolo “Tu si chi vali” organizzato dai vari gruppi parrocchiali. I protagonisti dello spettacolo sono stati coloro che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco con una propria esibizione, dal più piccolo Giovannino cantando “Tutta l’Italia” al più grande Pietro con le sue poesie dialettali.

Domenica 25 il vescovo S.E. mons Angelo Giurdanella ha Concelebrato insieme a

padre Giuseppe Lupo e don Antonino FAVATA la S. Messa Solenne in onore al SS.

Crocifisso.

Dopo la benedizione del Vescovo che ha ringraziato la comunità dicendo che in questa parrocchia si respira aria di casa, padre Giuseppe ha voluto ricambiare con un grazie di cuore S.E. il vescovo Angelo per le calorose parole dette in favore della comunità e in particolare il Presidente del Comitato parrocchiale per i festeggiamenti Alberto Alagna con i suoi collaboratori per l’impegno costante che hanno messo nell’organizzare la festa in un tempo più difficile.

Nel pomeriggio dopo la celebrazione dei “Vespri” è iniziata la “Processione del SS.

Crocifisso” per le vie del quartiere Makara/Santa Maria di Gesù. Il corteo composto da tutte le associazioni, gruppi, movimenti presenti in parrocchia, dalle Autorità Civili e seguito dalla banda musicale, ha fatto una sosta sul lungo Fiume Mazaro all’altezza della stele dedicata a Giovanni Paolo II dove è stata fatta la benedizione del mare con il lancio di un mazzo di fiori “per ricordare tutti i nostri cittadini marinai scomparsi in mare”.

Con lo scampanio delle campane in festa il SS. Crocifisso è rientrato nella sua parrocchia acclamato dai fedeli con il grido tradizionale: “VIVA LU SIGNURI DI SANTAMARAGESU”.

Il parroco padre Giuseppe ha ringraziato tutti i presenti per la sentita e composta

partecipazione ad una processione che mancava da sei lunghi anni. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale, che ha concesso il Patrocinio e la banda musicale, presente con il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Liberti e la Consigliera Paola Caltagirone.