Conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Archimede. Soddisfatto l’Assessore Triolo

PARTANNA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Archimede di Partanna che si e’ trasformata. Soddisfatto l’assessore Filippo Triolo che ha ribadito: “Oggi voglio condividere con voi una grande notizia: i lavori di riqualificazione in Piazza Archimede sono finalmente conclusi! Questo intervento rappresenta un passo importante per valorizzare il nostro patrimonio storico e migliorare gli spazi pubblici di Partanna.

Abbiamo lavorato con impegno, curando ogni aspetto, dalla pulizia alla potatura degli alberi. Ora, questo angolo, situato sotto la nostra amata piazza Falcone e Borsellino e accanto alla Villa Rita Atria, è diventato uno spazio più accogliente e luminoso.

È fondamentale per me mantenere e valorizzare i nostri spazi pubblici, e sono davvero soddisfatto del risultato finale. Insieme, stiamo costruendo una comunità migliore!