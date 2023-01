Concluso il Festival Internazionale di Musica Antica, pronti per ripartire: la prossima edizione si svolgerà in estate

ERICE – Suggestioni sonore e non solo con il Festival Internazionale di Musica Antica, organizzato dagli Amici della Musica di Trapani, dipanatosi lungo un itinerario di appuntamenti, nel mese di dicembre, nella magica atmosfera natalizia di Erice. Il cartellone del Festival Internazionale di Musica Antica si è caratterizzato per ricerca e qualità musicale e location […]

ERICE – Suggestioni sonore e non solo con il Festival Internazionale di Musica Antica, organizzato dagli Amici della Musica di Trapani, dipanatosi lungo un itinerario di appuntamenti, nel mese di dicembre, nella magica atmosfera natalizia di Erice.

Il cartellone del Festival Internazionale di Musica Antica si è caratterizzato per ricerca e qualità musicale e location esclusive di valore storico architettonico, funzionali ad una fruizione ottimale sia dal punto di vista acustico sia per l’atmosfera raccolta, che ha reso più coinvolgente l’ascolto del peculiare repertorio proposto.

Altro elemento caratterizzante del Festival è stato quello legato alle personalità artistiche che vi hanno preso parte, tutte di caratura nazionale ed internazionale.

Un Festival non solo incentrato sulla programmazione di concerti, ma declinato in un “cartellone” scandito da eventi multidisciplinari ed enogastronomici: tra questi ricordiamo la rassegna “Chiacchiere, musica, poesia e ippocrasso…” e le “Cene musicali…”, che hanno coniugato la ricerca filologica sulla gastronomia dell’antichità, con musica, degustazioni e ambientazioni.

Non è mancata l’attività didattica, con la realizzazione di una masterclass dedicata alle “Danze del rinascimento”.