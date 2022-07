PARTANNA – Mercoledì, 29 giugno 2022 si è concluso il Progetto “Accogliere per integrare” dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, con la collaborazione delle associazioni UCIIM e FIDAPA. L’attività progettuale è stata uno spazio per offrire un servizio di ascolto, informazione, orientamento, sostegno emotivo-relazionale e accompagnamento alle famiglie ospitate a Partanna in seguito allo scoppio […]

PARTANNA – Mercoledì, 29 giugno 2022 si è concluso il Progetto “Accogliere per integrare” dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, con la collaborazione delle associazioni UCIIM e FIDAPA.

L’attività progettuale è stata uno spazio per offrire un servizio di ascolto, informazione, orientamento, sostegno emotivo-relazionale e accompagnamento alle famiglie ospitate a Partanna in seguito allo scoppio del conflitto bellico in Ucraina.

Dopo una prima fase di alfabetizzazione linguistica, promossa dalle associazioni presso la casa canonica cittadina, sono stati attivati, presso la sede centrale dell’I.C Levi-Montalcini, un laboratorio di arte-terapia e danza-movimento-terapia, condotto dalla dott.ssa Antonella Bianco con il supporto della mediatrice linguistica Iryna Pisareva e un laboratorio di assistenza psicologica, condotto dalla dott.ssa Giuseppina Trinceri con il supporto dalla mediatrice linguistica Lidia Golubcov.

Il progetto ha visto numerosi momenti interculturali e si è concluso con uno scambio di specialità gastronomiche ucraino-siciliane che sono state degustate nell’Aula Magna dell’istituto.

Come ha affermato il Dirigente Giuseppe Inglese: “Questa attività ha consentito di trasformare il bisogno di accoglienza e integrazione in una preziosa opportunità di crescita della cultura personale di tutti e di ciascuno, come processo aperto e correlato con il riconoscimento e la valorizzazione delle varie identità”.