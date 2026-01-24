Concluso il torneo di Palla Rilanciata giunto alla sua ventesima edizione

CASTELVETRANO – Si è concluso con grande entusiasmo il torneo di Palla Rilanciata giunto alla sua ventesima edizione, nella mattinata di giovedì 22 gennaio 2026, organizzato dall’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo di Castelvetrano, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti in un clima di collaborazione, rispetto e sana competizione. Si è qualificata prima nel torneo 25/26 la classe 5^ sez.A del plesso Verga, che ha dimostrato tecnica, collaborazione e determinazione sin dall’inizio del torneo. Un plauso speciale è andato anche alla classe 5^ A/B del plesso Ruggero Settimo classificata al secondo posto. Un’iniziativa che ha saputo unire sport ed educazione, lasciando un messaggio chiaro: vincere è importante, ma crescere insieme lo è ancora di più e che nello sport, come nella vita, vincono l’impegno, l’amicizia e il rispetto.

