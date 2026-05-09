Concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” a 80 anni dal primo voto alle donne

TRAPANI – Nominata, con decreto del Prefetto di Trapani Daniela Lupo, la Commissione di valutazione del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” – Edizione 2026, promosso da Assostampa Trapani e inserito nei mesi scorsi dal prefetto tra le iniziative promosse dalla Prefettura in occasione delle celebrazioni per l’ “80°anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne in Italia”.

Ne fanno parte Salvo Li Castri per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Vito Orlando per l’Associazione siciliana della stampa, la professoressa Anna Maria Ilardi per l’Ufficio Scolastico – Ambito territoriale di Trapani, e il viceprefetto aggiunto Filippo Consoli. L’iniziativa, riservata agli istituti della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Trapani, mira ad accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano e la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dai fenomeni della disinformazione, delle fake news e dell’iperinformazione – con particolare riferimento al ruolo dei social media e dell’A.I. – fino alla manipolazione dell’opinione pubblica e ai rischi per la stessa sicurezza nazionale.

Le Istituzioni scolastiche partecipanti, affiancate come tutor da un giornalista indicato da Assostampa, hanno prodotto entro lo scorso 30 aprile, un elaborato per scuola riguardante il tema del concorso, nella forma giornalistica, a scelta, di:

a) un articolo di massimo 3.500 caratteri, spazi inclusi;

b) un reportage o cortometraggio multimediale, della durata massima di 5 minuti.

c) un podcast, della durata massima di 3 minuti

La seduta per la valutazione degli elaborati è stata convocata in prefettura per mercoledì prossimo 13 maggio.

Gli elaborati vincitori della selezione saranno proclamati il 2 giugno, nell’ambito della manifestazione per le Celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne.

(dal sito Assostampa Sicilia)