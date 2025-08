Concorso del Ministero della Giustizia indetto per 2970 posti per assistenti e funzionari

ROMA – E’ on line il bando di concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero Giustizia per la copertura – l’assunzione è prevista con contratto a tempo indeterminato – di 2970 posti per Assistenti e Funzionari. In particolare sono richiesti

Codice 01: n. 370 F unzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)

n. a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai seguenti distretti:

Area geografica: Calabria, Basilicata, Lazio, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Piemonte, Molise, Toscana, Sardegna, Campania, Veneto.

Per candidarsi, insieme ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso del diploma per il ruolo di assistente e della laurea o diploma universitario per i posti di funzionari.

Oltre alla valutazione dei titoli, la procedura selettiva include, ai fini dell’ammissione, una prova scritta. Il termine per inviare le candidature è il 20 settembre 2025.

Link al sito della PA: https://www.giustizia.it/giustizia/

Bando/Avviso e Allegati:

Bando Ministero della giustizia – 2970.pdf (Pubblicato il 30 Luglio 2025 09:00)