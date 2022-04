ANGUILLARA SABAZIA – Le associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, ente di valorizzazione che opera nel territorio italiano, per la difesa dei diritti umani, a favore delle persone svantaggiate; “TERRA TRICOLORE”, agenzia media, marketing e “LO SGUARDO DI HANDALA”, Onlus che promuove rassegne cinematografiche, documentando diversi aspetti della società civile; promuovono un concorso di poesia, racconto, saggio breve e videoclip dal titolo: “ACQUA FONTE DI VITA”.

Il concorso vuole affrontare le tematiche legate all’acqua: è vita, è energia, è essenziale, è una risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi e virtù che ne testimoniano l’importanza per l’uomo, anche in un semplice gesto quotidiano come preparare la pasta o lavarsi i capelli. E non si tratta solo dell’uomo, l’acqua è importante anche per l’ambiente e tutti gli altri esseri viventi che popolano la Terra. Oggi si parla sempre più spesso di acqua e cambiamenti climatici, di isole di plastica che galleggiano negli oceani e di scarsità idrica sempre più diffusa. Capire l’importanza dell’acqua per l’uomo, per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi sulla Terra è quindi fondamentale per iniziare a rispettare questa risorsa preziosa, l’oro blu che rischia di diventare sempre più scarso.

Il concorso prevede la selezione di opere divise nelle seguenti categorie: poesia, racconto, video clip. Per partecipare è sufficiente inviare il materiale tramite email: concorsoletterarioacqua@gmail.com. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero 3805211295. Le opere selezionate potrebbero essere pubblicate in un libro “Acqua fonte di vita”. I video clip saranno selezionati per una rassegna cinematografica nazionale, alla quale parteciperanno autorevoli registi del panorama italiano. Il bando del concorso può essere scaricato su sito internet: www.terratricolore.it