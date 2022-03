Concorso internazionale “Acqua fonte di vita” di poesia, racconto, saggio breve e videoclip

ANGUILLARA SABAZIA (Roma) – Le associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, ente di valorizzazione che opera nel territorio italiano, per la difesa dei diritti umani, a favore delle persone svantaggiate, dei più deboli, per la solidarietà, per stimolare l’interesse verso tematiche di rilevanza sociale ed economiche, “TERRA TRICOLORE”, agenzia media, marketing e “LO SGUARDO DI HANDALA”, Onlus che promuove rassegne cinematografiche, documentando diversi aspetti della società civile, organizzano un concorso internazionale di poesia, racconto, saggio breve e videoclip dal titolo: “Acqua fonte di vita”.

Il concorso si avvale del patrocinio Comune di Anguillara Sabazia, territorio che si affaccia sul lago di Bracciano, è finalizzato alle tematiche legate all’acqua: è vita, è energia, è essenziale, è una risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi e virtù che ne testimoniano l’importanza per l’uomo, anche in un semplice gesto quotidiano come preparare la pasta o lavarsi i capelli.

E non si tratta solo dell’uomo, l’acqua è importante anche per l’ambiente e tutti gli altri esseri viventi che vivono sulla Terra.

Oggi si parla sempre più spesso di acqua e cambiamenti climatici, di isole di plastica che galleggiano negli oceani e di scarsità idrica sempre più diffusa.

Capire l’importanza dell’acqua per l’uomo, per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi sulla Terra è quindi fondamentale per iniziare a rispettare questa risorsa preziosa, l’oro blu che rischia di diventare sempre più scarso

Tutti gli esseri viventi necessitano di acqua, dai vegetali agli animali e ovviamente anche l’uomo

L’acqua riveste un ruolo di straordinaria importanza nell’organismo umano in quanto elemento necessario al corretto mantenimento delle funzioni vitali.

Di fatto, la vita è subordinata all’accessibilità all’acqua, che deve essere garantita in modo continuo affinché possano aver luogo queste funzioni vitali.

Una giuria qualificata valuterà le opere, con la premiazione che si terrà nel mese di Settembre alla presenza del sindaco di Anguillara Sabazia e di altre autorità.

Per avere qualsiasi informazioni si può chiamare il numero 3805211295 o mandare una mail al seguente indirizzo: concorsoletterarioacqua@gmail.com

Il bando del concorso si può scaricare sul sito internet: http://www.terratricolore.it/