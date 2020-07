GENOVA – Pubblichiamo qui di seguito il Regolamento della (premiazione il 4 ottobre 2020) VIII Edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Le Grazie, Porto Venere La Baia dell’arte“Indetto dalla Associazione Artistica “IL VOLO DELL’ARTE” con il patrocinio di: Regione Liguria Provincia della Spezia Comune di Porto Venere.

R E G O L A M E N T O

1 – Il concorso è aperto ad autori italiani e stranieri. 2 – Il concorso si articola in quattro sezioni: POESIA INEDITA: dovranno pervenire 3 poesie in lingua italiana, inedite, dattiloscritte in 4 copie ciascuna. I fogli dovranno essere assemblati a tre a tre in modo da formare quattro fascicoli di tre poesie; su uno di detti fascicoli dovranno essere indicate le generalità del poeta, la data di nascita, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’e-mail; un breve curriculum ed eventuali premi conseguiti. POESIA EDITA: dovrà pervenire un libro di poesie edito, pubblicato negli ultimi 5 anni, in 3 copie. Su una di esse dovranno essere indicate le generalità del poeta, la data di nascita, l’indirizzo, il recapito telefonico ed eventuale e-mail. Ove non indicato sul volume, è gradito un breve curriculum con eventuali premi conseguiti. NARRATIVA INEDITA: dovrà pervenire un racconto breve, di massimo cinque pagine dattiloscritte formato A4, in 4 copie. Su una di esse dovranno essere indicate le generalità dell’autore, la data di nascita, l’indirizzo, il recapito telefonico ed eventuale e-mail; un breve curriculum con eventuali premi conseguiti. NARRATIVA EDITA: dovrà pervenire un’opera edita pubblicata negli ultimi cinque anni, in 3 copie, Su una di esse dovranno essere indicate le generalità dello scrittore, la data di nascita, l’indirizzo, il recapito telefonico ed eventuale e-mail; ove non indicato sul volume è gradito un breve curriculum con eventuali premi conseguiti. 3 – “PREMIO SPECIALE TINO BARSOTTI di Poesia Dialettale”: dovranno pervenire 3 poesie dattiloscritte in 3 copie ciascuna con relativo testo in italiano, assemblate in tre fascicoli, su uno dei quali saranno indicate le generalità dell’Autore, l’indirizzo, il recapito telefonico, e-mail ed eventuale curriculum. 4 – Per i giovani di età inferiore ad anni 25 alla data della premiazione (sezione poesia), è previsto il “TROFEO LUIGI PORTUNATO”, offerto dalla Famiglia Portunato. 5- Viene richiesto, a parziale copertura delle spese organizzative, un contributo per ogni tipo di partecipazione di Euro 20: in contanti (su responsabilità del mittente), oppure tramite bonifico su Postpay: IBAN: IT43P3608105138218711018717 intestato ad Annarosa Lajoyé, indicando nella causale ”partecipazione Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”. I contanti o la ricevuta di pagamento dovranno essere inseriti in busta chiusa nel plico delle opere inviate ponendo particolare cura nella chiusura del plico stesso. 6- Le opere dovranno essere inviate a HOTEL DELLA BAIA – via Lungomare N° 111 – 19025 LE GRAZIE (SP) entro il 31– 07– 2020 (farà fede il timbro postale). 7 – La premiazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2020 presso il quattrocentesco Refettorio del Convento degli Olivetani a Le Grazie – Porto Venere (SP), con inizio alle ore 15,00. 8 – I nomi dei vincitori saranno comunicati agli interessati tramite e-mail o lettera, ma la graduatoria verrà resa nota soltanto durante la cerimonia di premiazione. 9 – I premi consisteranno, per ogni sezione, in: al primo classificato attestato e soggiorno per due persone (weekend) presso Hotel della Baia a Le Grazie di Porto Venere; al secondo e terzo classificato attestato ed opera d’arte significativa del territorio. Saranno assegnati Premi della Giuria e Menzioni D’Onore a discrezione del Comitato Organizzatore e della Giuria. Quest’ultima si riserva di assegnare altri Premi Tematici. 10 – È altresì previsto il “PREMIO PORTO VENERE ALLA CARRIERA” assegnato dal COMUNE DI PORTO VENERE a Personalità che si sono distinte per l’approfondimento e la divulgazione della cultura. 11 – Nel corso della cerimonia di premiazione, alla quale sono invitati tutti i concorrenti, le opere vincitrici saranno lette da lettori LaAV (Letture ad Alta Voce – Circolo La Spezia). L’Hotel della Baia proporrà un menù dedicato per il Pranzo Conviviale del giorno della premiazione (su prenotazione tel. 0187-790797) ed un eventuale pacchetto per il soggiorno del fine settimana. 12 – La Giuria sarà così composta: Presidente Onorario: Giuseppe BENELLI (Presidente Accademia Lunigianese G. Capellini, Promotore del Premio Bancarella) Presidente Giuria: Egidio DI SPIGNA (Poeta, Scrittore) Componenti Giuria: Annarosa LAJOYE’ DOSI (Presidente de “Il Volo dell’Arte”) Roberto CAMERINI (Critico Letterario) Patrizia FIASCHI (Scrittrice, Critico Letterario) Simona BERTOCCHI (Scrittrice, Critico Letterario) Annalisa COVIELLO (Giornalista, Scrittrice) Gaia FABBRI (Critico Letterario, Libraia “Libreria Liberi Tutti SP” ) Il giudizio della giuria sarà insindacabile e non modificabile. 13 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando. Gli elaborati non in regola saranno esclusi dal concorso. 14 – Le poesie e i testi inviati non saranno restituiti. I premi dovranno essere ritirati a cura dei vincitori o da persone delegate. 15 – I partecipanti assumono la responsabilità dell’originalità delle opere e del loro contenuto. La partecipazione al Concorso implica la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini del Concorso stesso e delle future edizioni, nonché l’accettazione della divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito sui quotidiani e sulle riviste culturali. 16 – Il verbale della giuria sarà diffuso tramite stampa e tv locali e inserito su: Il Volo dell’Arte – La Presidenza 17 – Per eventuali informazioni: Annarosa LAJOYE’ DOSI cell. 3337725012 annarosa.la47@gmail.com Segreteria Concorso cell. 3336486089 ilvolodellarte@gmail.com HOTEL DELLA BAIA tel. 0187 790797 hbaia@baiahotel.com