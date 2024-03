Concorso letterario internazionale “Selinunte”. I premiati

SELINUNTE – Il 25 Febbraio scorso, nella splendida cornice della chiesa di San Domenico in Castelvetrano, alla presenza di autorità civili e religiose e di un pubblico numeroso e attento, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione – 2023 – del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, organizzato da Società Dante Alighieri Castelvetrano, da Panta Rei- Banca del libro e Archeoclub Emi Selinios Castelvetrano, col patrocinio del Comune di Castelvetrano.

Ne dà notizia il Comitato organizzatore costituito dal prof. Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri Castelvetrano; dott. Girolamo Di Bella, presidente di Panta Rei-Banca del Libro; avv. Giovanni Miceli, presidente di Archeoclub Emi Selinios Castelvetrano; prof.ssa Enza Accardo; prof.ssa Ermelinda Palmeri; prof.ssa Rosamaria Rizzo; dott.ssa Mirella Cancemi; dott. Tino Traina.

Il Premio è stato intitolato a grandi personalità culturali: Paola Grassa per la sezione racconto breve in lingua italiana e in dialetto siciliano; Gianni Diecidue per la poesia in lingua e dialetto; Rosario Di Bella per il saggio breve e tesi storico-letteraria; Vincenzo e Sebastiano Tusa per saggio e tesi storico-archeologici ed infine la sezione Kouroi per i giovani delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con il racconto breve e la poesia, entrambi in lingua italiana e in dialetto siciliano.

Le figure di Paola Grassa, Gianni Diecidue, Rosario Di Bella, Vincenzo e Sebastiano Tusa sono state illustrate rispettivamente dal dott. Tino Traina, dal dott. Antonino Cangemi, dal prof. Rosario Atria, dalla prof.ssa Ermelinda Palmeri.

La giuria composta da Rosario M. Atria, Antonino Cangemi, Giovanni Miceli, Ermelinda Palmeri, Rosamaria Rizzo, Vito Piazza, Tino Traina, dopo attenta lettura degli oltre 120 testi, delle varie sezioni, pervenuti in forma anonima e dopo ampia e articolata discussione sulla loro valutazione, deliberava quanto segue:

SEZIONE ROSARIO DI BELLA – Tesi di laurea

1° Premio – Marina Barone con “Il mare in Omero”.

SEZIONE ROSARIO DI BELLA – Saggio breve

1° Premio – Francesco Saverio Calcara con “Carlo D’Aragona e il pestifero e contagioso morbo”.

SEZIONE GIANNI DIECIDUE – Poesia inedita in lingua italiana

1° Premio – Gabriella Vicari con “Le selle pregano”

Menzioni d’Onore ex aequo –Tonino Fundarò – Maria Mandina

SEZIONE GIANNI DIECIDUE – Poesia inedita in dialetto siciliano

1° Premio – Rosario Riccobono con “Scrignu d’amuri”

Menzione d’Onore – Baldassare Cerasa

SEZIONE PAOLA GRASSA – Racconto breve inedito in lingua italiana

1° Premio – Angelita Russo con “Angelina”

Menzione d’Onore ex aequo – Virginia Calandrino – Salvatore Stella

SEZIONE PAOLA GRASSA – Racconto breve inedito in dialetto siciliano

1° Premio – Irene Bonanno con “Jacuzzu”

Menzione d’Onore – Anna Ditta

SEZIONE VINCENZO E SEBASTIANO TUSA – Tesi storico-archeologica

1° Premio – Angela Veronica Calandrino con ”La vita quotidiana dei greci a Selinunte”

SEZIONE VINCENZO E SEBASTIANO TUSA – Saggio storico-archeologico

1° Premio Rosa Laurito con “Le defixiones agonisticae e le Sethianorum Tabellae

SEZIONE KOUROI – Poesia inedita in lingua italiana – Scuola Secondaria 2° Grado

1° Premio – Alessia Critti con “Il nuovo anno tra le bombe”

Menzioni d’Onore ex aequo: Francesco Caronna – Maria Laura Gullo –

SEZIONE KOUROI – Racconto inedito in lingua italiana – Scuola Secondaria 2° Grado

1° Premio – Angelo di Leonardo con “ Estote parati”

Menzioni d’Onore ex aequo – Vito Calandro – Nicole Pellegrino

SEZIONE KOUROI – Poesia inedita in lingua italiana – Scuola Secondaria 1° Grado

1° Premio – Elena Butera con” Tu non eri qui”

Menzione d’Onore – Lorena Asaro

SEZIONE KOUROI – Racconto inedito in lingua italiana – Scuola Secondaria di 1° Grado

1° Premio – Marta Parisi – con “Le sfumature delle farfalle”

Menzione d’Onore – Gabriele Cannova con – “ Il coraggio di Zaira”

Nella foto gli organizzatori. Da sx, Girolamo Di Bella-Enza Accardo-Rosa Maria Rizzo-Tino Traina-Mirella Cancemi-Ermelinda Palmeri- Rosario Atria