Concorso Nazionale: “Scopri e Fotografa i Geositi delle Regioni Italiane”

ROMA – La Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – APS e l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei geositi, luoghi di interesse geologico, e dei paesaggi geologici delle regioni italiane, bandiscono l’edizione 2021/2022 del concorso fotografico rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sarà possibile seguire anche tramite la diretta online sul sito webtv.senato.it, la conferenza stampa di presentazione del concorso che si terrà Lunedì 28 marzo alle ore 12.30, presso la sala Nassirya del Senato, alla presenza dei Sottosegretari di Stato, on. Ilaria Fontana e l’on. Barbara Floridia. Gli studenti italiani potranno scoprire, fotografare e dunque narrare, descrivere i geositi italiani attraverso la fotografia.. Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori italiane, statali e parificate, che sono interessati a condividere le emozioni provate davanti ai paesaggi geologici e alla geodiversità della propria regione. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante viaggi o passeggiate con amici o parenti, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare e donarci.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 compilando on-line la scheda autore sul sito web Concorso fotografico: “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”. Edizione studenti 2021/2022 (sigeaweb.it) Durante il periodo di chiusura si è riaffermata con forza l’importanza della fotografia, grazie alla quale abbiamo visto come l’ambiente sia riuscito a riappropriarsi degli spazi”. Lo ha annunciato Antonello Fiore, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale.