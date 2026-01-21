Concorso per 60 allievi ufficiali dell’esercito

ROMA – Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 60 allievə al 15° corso allievə ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato. In particolare:

40 posti per il Corpo degli ingegneri dell’Esercito.

10 posti per il Corpo sanitario dell’Esercito.

10 posti per il Corpo di commissariato dell’Esercito.

Per inviare la domanda di partecipazione è necessario essere in possesso di uno dei titoli di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico nelle discipline specificate nel bando; in alcuni casi è richiesta anche l’abilitazione all’esercizio della professione. Ai fini della selezione sono previste prove di efficienza fisica; accertamenti sanitari; accertamento attitudinale ed una una prova scritta.

Le domande dovranno essere presentate entro l’11 febbraio 2026.