Concorso per il reclutamento di 69 allievi/e ufficiali della Guardia di Finanza

ROMA – E’ stato pubblicato il bando del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 69 allievə ufficiali all’Accademia della Guardia di Finanza, in particolare 60 destinati al comparto ordinario e 9 destinati al comparto aeronavale.
Per candidarsi è necessario avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
La procedura selettiva prevede prova scritta di preselezione; prova scritta di cultura generale; prove di efficienza fisica; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; prove orali; prove facoltative di una lingua straniera e di informatica. Il termine per presentare la propria candidatura è il 3 marzo 2026.