Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso biennale per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare

ROMA – E’ on line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato dal Ministero della Difesa, per l’ammissione al 29° corso biennale (2026-2028) per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 210 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 76 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Per partecipare alla selezione è necessario aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
Ai fini della selezione si svolgeranno: prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive; prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; accertamento dell’idoneità psico–fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; tirocinio; valutazione dei titoli di merito.
Il termine per inviare la propria domanda di partecipazione è il 2 maggio 2026.