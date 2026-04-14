Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso biennale per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare

ROMA – E’ on line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato dal Ministero della Difesa, per l’ammissione al 29° corso biennale (2026-2028) per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 210 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 76 del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per partecipare alla selezione è necessario aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

Ai fini della selezione si svolgeranno:  prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;  prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;  accertamento dell’idoneità psico–fisica;  accertamento dell’idoneità attitudinale;  prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;  tirocinio;  valutazione dei titoli di merito.

Il termine per inviare la propria domanda di partecipazione è il 2 maggio 2026. 

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