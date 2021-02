Condanna a 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti familiari (nella foto il difensore della parte lesa)

MARSALA – Il 16.02.2021 il Tribunale di Marsala, nella persona del dott. Lorenzo Chiaramonte, ha pronunciato Sentenza di condanna nei confronti di F.G. classe 75, per i reati di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali nei confronti della propria moglie. L’imputato, residente a Campobello di Mazara, è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali ed euro 10.000,00 di risarcimento danni in favore della parte civile. I fatti si sarebbero svolti in Campobello di Mazara nel 2016.

L’avv. Giuseppe Accardo, del Foro di Marsala, difensore della parte civile e persona offesa (C. R. classe 73) puntualizza “ovviamente siamo soddisfatti dell’esito del processo, stante che il Giudicante ha fatto proprio l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Marsala a cui la nostra difesa ha aderito. Attendiamo fiduciosi di leggere le motivazioni della Sentenza convinti che, comunque, l’impianto accusatorio reggerà anche in caso di eventuale appello. Spero che la diffusione di notizie di condanna per reati del genere possa spingere altre donne a denunciare eventuali maltrattamenti subiti tra le mura domestiche”.

L’imputato è stato difeso dall’avv. Giuseppe Pantaleo, del Foro di Marsala, il quale ha dichiarato “per ogni tipo di valutazione attendiamo il deposito delle motivazioni, che avverrà fra 90 giorni, anche se già sin d’ora siamo propensi ad appellare la Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala”.

Nella foto l’avv. Giuseppe Accardo, difensore della vittima.