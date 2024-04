Confcommercio, corso professionale per pizzaiolo dal 22 al 30 aprile. Previsti stage formativi in grosse aziende palermitane

PALERMO – Quattro grosse realtà palermitane nel campo della ristorazione si sono rese disponibili per agevolare l’inserimento professionale dei corsisti che completeranno il corso per pizzaioli, organizzato da Confcommercio Palermo e Fipe. Le quattro aziende (La Braciera, Ciccio passami l’olio, La Cubana e Quartararo) ospiteranno gli stage formativi e successivamente valuteranno la possibilità di fare un contratto ai corsisti che avranno dimostrato spiccate attitudini al mestiere di pizzaiolo. Il corso per gli aspiranti pizzaioli si svolgerà dal 22 al 30 aprile e include 5 lezioni in laboratorio e 100 ore di stage. Per le iscrizioni, contattare il numero telefonico 3332643976.