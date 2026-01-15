Confcommercio ed i Lions, sabato a sostegno della nuova infermeria della Missione “Speranza e carità” di Biagio Conte

PALERMO – Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte che verrà realizzata all’interno della Cittadella del Povero di via Decollati.

L’iniziativa chiuderà una settimana intensa di eventi in memoria di Fratel Biagio, scomparso tre anni fa, e rappresenta un importante momento di solidarietà a favore delle persone più fragili, ospiti della struttura che il missionario laico palermitano è riuscito a far crescere nel corso degli anni. Il programma prevede una Santa Messa alle 17.00, celebrata da don Pino Vitrano. A seguire, la presentazione della Missione e del progetto dell’infermeria, gli interventi istituzionali e la consegna del contributo raccolto. L’incontro si concluderà con la visita alla Cittadella, l’apposizione di una targa commemorativa dell’evento e la benedizione della Croce di Fratel Biagio Conte.

“La Missione Speranza e Carità – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – rappresenta un presidio insostituibile di umanità e solidarietà. Come Confcommercio, in linea con i progetti portati avanti nel sociale, abbiamo voluto affiancare chi opera quotidianamente e volontariamente al servizio degli ultimi. La realizzazione dell’infermeria è un progetto di civiltà oltre che un omaggio riconoscente alla figura di Biagio Conte che ha dedicato la sua vita al sostegno delle persone più bisognose”.