Confcommercio firma un protocollo d’intesa con il Forum delle associazioni sanitarie per attività benefiche

PALERMO – Confcommercio Palermo e il Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie Sicilia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di realizzare attività benefiche in ambito sociale ed imprenditoriale. Confcommercio offrirà gratuitamente un posto all’interno dei propri corsi professionali ai soggetti che verranno segnalati dall’associazione per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro o dell’autoimprenditorialità. A firmare il documento sono stati la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio e il presidente regionale del Forum Giuseppe Sunseri.

“È un altro piccolo contributo che Confcommercio – dice la presidente Patrizia Di Dio – vuole dare a un’associazione che lavora per il sostegno della vita e la salvaguardia della dignità di ogni persona, offrendo assistenza a persone fragili, con disabilità o con difficoltà di inserimento sociale. La nostra attenzione sul sociale, in nome e per conto delle aziende associate, dà valore al fare quotidiano di tanti titolari di aziende familiari che hanno a cuore l’impegno nel sociale. Non vogliamo lasciare indietro nessuno”.

I corsi attualmente in programma sono quelli per panificatori, barman, agenti e rappresentanti di commercio, antincendio e primo soccorso.

La Rete del Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie, opera in tutta la Sicilia ed ha come finalità la promozione e il sostegno della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento al termine naturale, difendendone la dignità e l’indipendenza; l’aiuto per l’inserimento nel mondo del lavoro dei fragili, disabili, immigrati regolari e detenuti, per la loro riabilitazione nella società; la promozione della umanizzazione della medicina e la prevenzione socio-sanitaria attraverso la lotta alle diseguaglianze, sociali e sanitarie.