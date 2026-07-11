Confcommercio Palermo lancia “Imprese mai sole”. Videosorveglianza, vigilanza privata e assistenza legale gratuite contro estorsioni e intimidazioni

PALERMO – Non solo parole di solidarietà, ma un sostegno concreto agli imprenditori che subiscono intimidazioni, danneggiamenti o richieste estorsive e scelgono di affidarsi allo Stato. Nasce “Imprese Mai Sole“, il nuovo impegno deliberato dall’Assemblea di Confcommercio Palermo per sostenere gli operatori economici colpiti da episodi intimidatori. L’iniziativa prevede la messa a disposizione gratuita di sistemi di videosorveglianza, servizi di vigilanza privata, nei casi che lo richiederanno, e assistenza legale per accompagnare gli imprenditori nel percorso di denuncia.

L’iniziativa è rivolta alle imprese che siano state destinatarie di episodi intimidatori o di richieste estorsive e che abbiano presentato denuncia alle autorità competenti, o che, con il supporto legale di Confcommercio Palermo, intendano presentarla. Negli ultimi mesi Palermo è stata interessata da una progressione inquietante di episodi intimidatori ai danni delle attività economiche, in alcuni casi reiterati nei confronti delle stesse imprese: richieste estorsive, bottiglie incendiarie lasciate davanti agli esercizi commerciali, danneggiamenti, incendi e nuovi avvertimenti successivi al primo episodio. Fatti che destano forte preoccupazione e colpiscono profondamente chi ogni giorno investe, lavora e crea occupazione.

“Di fronte al susseguirsi di questi episodi – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale con delega alla legalità, sicurezza e all’etica d’impresa – mi sono chiesta quale dovesse essere il ruolo di Confcommercio Palermo. Le manifestazioni di solidarietà sono doverose, ma da sole non bastano. Ho ritenuto che fosse arrivato il momento di trasformare la vicinanza agli imprenditori in un’azione concreta. Chi riceve una minaccia non affronta solo il momento dell’intimidazione. I giorni successivi sono spesso i più difficili: prevalgono la paura, il senso di esposizione e il timore di essere lasciati soli. È proprio in quel momento che un’associazione di rappresentanza deve esserci. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione strumenti concreti di sostegno e di protezione”.

“Vogliamo fare la nostra parte – prosegue – affinché nessun imprenditore rinunci a denunciare perché si sente solo e affinché chi sceglie la legalità sappia di poter contare non soltanto sullo Stato, ma anche sulla propria comunità economica. Il nostro obiettivo è duplice: offrire un aiuto immediato alle imprese colpite e, allo stesso tempo, contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell’Ordine, accompagnando chi sceglie di denunciare e incoraggiando chi, per paura, non ha ancora trovato la forza di farlo. Da lungo tempo richiamiamo l’attenzione sul tema della sicurezza delle imprese e continuiamo a confidare nel lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine, della magistratura e delle istituzioni. Ma riteniamo che anche un’associazione di rappresentanza debba assumersi la responsabilità di fare la propria parte. Non vogliamo limitarci a commentare ciò che accade. Vogliamo esserci. “Imprese Mai Sole” nasce proprio con questo spirito: fare in modo che nessun imprenditore si senta solo dopo avere ricevuto un’intimidazione o una richiesta estorsiva e che nessuno affronti da solo la scelta, spesso difficile, di denunciare. La lotta al racket richiede un’alleanza tra istituzioni, Forze dell’Ordine, magistratura, associazioni di categoria e società civile. Ognuno deve fare la propria parte. La nostra è quella di stare concretamente accanto agli imprenditori. Perché chi sceglie la legalità non deve mai sentirsi abbandonato”.

Gli imprenditori interessati potranno rivolgersi a Confcommercio Palermo all’indirizzo e-mail impresemaisole@confcommercio.pa.it o al numero telefonico 3331089745 che saranno attivi da lunedì 13 luglio. Le richieste saranno valutate dall’Associazione che, attraverso aziende specializzate, provvederà gratuitamente all’installazione dei sistemi di videosorveglianza e, se necessario, all’attivazione di servizi di vigilanza privata. Confcommercio Palermo metterà inoltre a disposizione il proprio supporto legale per assistere gli imprenditori nel percorso di denuncia e nel rapporto con le autorità competenti.