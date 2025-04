Confcommercio Palermo organizza un nuovo corso intensivo per diventare panificatori professionisti

PALERMO – Confcommercio Palermo, in collaborazione con Assipan e PromoPalermo, organizza un nuovo corso professionale per diventare panificatori. Nove giorni di laboratorio intensivo per scoprire tutti i segreti dell’arte bianca: dalle materie prime agli impasti, fino alla cottura perfetta.

Il corso, che unisce tradizione e innovazione, è in programma dal 28 aprile al 14 maggio presso il laboratorio Lo Piccolo Forniture ed è rivolto ad aspiranti panificatori, operatori del settore e appassionati che vogliono fare un salto di qualità. Sono previste anche 100 ore di stage presso aziende del settore per completare il percorso formativo ed avere maggiori possibilità di un inserimento nel mondo del lavoro.

Il programma affronta ogni aspetto della panificazione professionale: studio di cereali, farine, lieviti e zuccheri; tecniche di impasto (diretto, indiretto, biga, poolish, lievito madre); produzione di pani comuni, speciali e pane di semola; cottura professionale con vari forni; controllo di lievitazione, temperatura e umidità; rosticceria palermitana (arancine, sfincione, pizzette, calzoni) e dolci da forno siciliani (genovesi, cassata al forno, crostate, torte soffici).

Per informazioni e iscrizioni: marketing@confcommercio.pa.it; 333 2643976. Ai partecipanti, insieme all’attestato di partecipazione, verrà anche consegnata una divisa personalizzata e una dispensa delle lezioni.