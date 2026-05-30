Confcommercio Palermo: piena solidarietà a Tommaso Dragotto. “Nessun imprenditore deve sentirsi solo davanti alla violenza criminale”

PALERMO – “Piena solidarietà e vicinanza all’imprenditore Tommaso Dragotto e a tutta la realtà aziendale di Sicily by Car per il grave episodio verificatosi a Carini, che segue a pochi mesi di distanza il precedente atto intimidatorio. Nessun imprenditore deve sentirsi solo o esposto di fronte alla violenza. Confcommercio sarà sempre accanto agli imprenditori che scelgono di andare avanti, di denunciare, di non piegarsi e di affermare ogni giorno, con il proprio lavoro, i valori della libertà d’impresa, della legalità e della dignità del fare impresa”.

È il messaggio di Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale con incarico alla legalità dopo quanto accaduto la scorsa notte a Carini.

“Siamo di fronte a gravissimi episodi di criminalità che generano anche un clima di inquietudine nel tessuto economico e produttivo del territorio: colpire un’impresa significa colpire lavoro, investimenti, sviluppo e fiducia. Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati rapidamente i responsabili”.