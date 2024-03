Confcommercio Palermo, tre nuovi corsi di formazione professionale per pasticcieri, pizzaioli e panificatori

PALERMO – Confcommercio Palermo, in collaborazione con la Fipe (pubblici esercizi) e Assipan (panificatori), organizza in primavera tre nuovi corsi di formazione professionale dedicati a panificatori, pizzaioli e pasticcieri con l’obiettivo di formare nuovi professionisti del settore e facilitare il loro inserimento lavorativo nelle aziende.

Il corso per panificatori, che si terrà dal 3 al 17 aprile, offrirà 9 lezioni in laboratorio e 100 ore di stage. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le tecniche tradizionali e innovative della panificazione, sotto la guida di esperti. Per gli aspiranti pizzaioli, il corso si svolgerà dal 22 al 30 aprile e include 5 lezioni in laboratorio e 100 ore di stage. I partecipanti impareranno l’arte dell’impasto e della cottura seguendo le autentiche tradizioni italiane. Il corso per pasticcieri si terrà dal 13 al 22 maggio, con 6 lezioni in laboratorio e 100 ore di stage e offrirà l’opportunità di affinare le tecniche per la creazione di dolci e dessert raffinati.

Tutti i corsi prevedono anche 12 ore di corso online per il conseguimento dell’attestato Haccp. I corsi sono stati supportati dalla Sagrim, Fondo Rocca, Lo Piccolo Forniture e dalla Promopalermo. Per le iscrizioni è possibile inviare una mail a masterclass@confcommercio.pa.it o contattare il numero telefonico 3332643976.