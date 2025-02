Conferenza alla Lumsa su “Identità sessuale e ideologia di genere nel cinema e nella TV”.

PALERMO – Venerdì 28 febbraio, alle ore 17.00, alla sede del dipartimento GEC di Palermo dell’Università Lumsa, in via Filippo Parlatore 65, conferenza su “Identità sessuale e ideologia di genere nel cinema e nella TV”. Parlerà il professore Armando Fumagalli, ordinario di Teoria dei linguaggi nell’Università Cattolica di Milano e direttore del master di quella università “International Screenwriting and Production”.

La manifestazione rientra nel corso di alta formazione “Le basi dell’orientamento familiare” organizzato dall’Università LUMSA con il patrocinio oneroso dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. L’iniziativa è propedeutica all’imminente master universitario “Famiglia, educazione e sviluppo personale”.