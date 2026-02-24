Conferenza della Fidapa di Partanna sul tema “Medicina di genere: perché la differenza è importante”

PARTANNA – Per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, la FIDAPA di Partanna organizza, quest’anno, con il patrocinio del comune di Partanna, una conferenza che si svolgerà nelle Scuderie del Castello Grifeo, domenica primo marzo alle ore 17,30.

Il tema, scelto dalla Presidente M.A.Cangemi e dal suo direttivo, sarà “Medicina di genere: perché la differenza è importante“.

Relazioneranno la dott.ssa Maria Gioia, medico specialista in medicina di laboratorio, su “Medicina di genere: aspetti socio-sanitari”, la dott.ssa Maria Angela Cangemi, dott.ssa in Scienze biologiche, su “Ruolo della nutrizione per il benessere al femminile “, la dott.ssa Giuseppina Trinceri, psicologia e psicoterapeuta, su “Salute psichica e differenza di genere nell’ottica del benessere”. Modererà l’incontro Anna Maria Varvaro .

Graziella Pino