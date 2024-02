Importanti aggiornamenti sul finanziamento del progetto “Consagra Innovation Hub” a Gibellina

GIBELLINA – Venerdì 23 febbraio, alle ore 12.00, nel Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao“, a Gibellina, si svolgerà la conferenza di presentazione delle recenti novità che riguardano la procedura di finanziamento del progetto “Consagra Innovation Hub”. Ciò determinerà l’avvio dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Teatro di Consagra a Gibellina.

Sarà l’occasione per scoprire il progetto ed il futuro del Teatro di Consagra, nota opera architettonica ancora incompiuta, che l’intervento trasformerà in un centro di ricerca e formazione per la valorizzazione dei beni culturali.

Saranno presenti rappresentanti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (capofila del progetto), del Comune di Gibellina e degli altri partner di progetto insieme ad esponenti delle Università e dei Centri di ricerca regionali e nazionali.