PALERMO – Conferenza stampa di presentazione del convegno “Come valorizzare la lingua siciliana? 10 proposte operative” organizzata da Auclis (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) per mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso la Sala Mattarella, a Palazzo Reale, a Palermo.

“Nella conferenza stampa – evidenziano i rappresentanti dell’Auclis – affronteremo – simbolicamente nella giornata internazionale Unesco della lingua madre – il perché riteniamo non sufficienti le misure proposte nella conferenza stampa organizzata dall’on. Ignazio Corrao insieme all’Assessore Girolamo Turano del 14 c.m. pur apprezzando alcune iniziative che sono state presentate. Affronteremo, in primo luogo, la necessità di rivolgersi ad esperti in ‘pianificazione linguistica’ piuttosto che a filologi se il fine perseguito è davvero quello di rilanciare la conoscenza e l’uso della lingua siciliana come ‘lingua viva’.

Con lo stesso approccio, quindi, che ha avuto successo in realtà come il Galles e la Catalogna. Ciò per evitare, dopo due leggi regionali rimaste al palo, l’ennesima falsa partenza, perché convinti che soltanto un adeguato progetto strategico di pianificazione linguistica può rilanciare seriamente la lingua siciliana. Mercoledì 21 presenteremo una visione strutturata e una serie di proposte concrete, avvalendoci di esperti e di linguisti specializzati in lingue regionali e minoritarie, in pianificazione linguistica e nell’insegnamento della lingua siciliana che – precisano all’AUCLIS – non terranno relazioni accademiche ma formuleranno proposte operative”.

L’ evento, inoltre, beneficerà dell’esibizione in siciliano di alcuni rinomati artisti.