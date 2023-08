TRAPANI – Giovedì 31 agosto, alle ore 10.30, la Sala Sodano di Palazzo d’Alì, a Trapani, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del “Premio Saturno, la Sicilia che Produce” moderata da una delle conduttrici della manifestazione, Vittoria Abbenante. Interverranno Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani, Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e Massimo Marino, presidente dell’associazione “Premio Saturno, la Sicilia che Produce”. Parteciperanno, inoltre, alcuni protagonisti dell’evento, tra cui una delegazione della squadra di pallamano femminile “HandBall Erice” che si presenterà al territorio ufficialmente mercoledì 6 settembre. Assieme a loro, l’attore Ernesto Maria Ponte, il cantante Jaka e gli chef Peppe Giuffrè, Pino Maggiore, Mirko Catanzaro ed il Maestro Panettiere Giuseppe Martinez.

La conferenza sarà trasmessa, poi, di sera alle 20.30 ed in replica alle 23.00 sulle piattaforme (digitale terrestre, pagina Facebook e YouTube) del Gruppo Editoriale Telesud.

“Il Premio Saturno, la Sicilia che Produce” rappresenta un riconoscimento significativo che celebra l’innovazione, l’imprenditorialità e l’eccellenza in Sicilia mettendo in luce le imprese, gli individui e le iniziative che contribuiscono in modo tangibile allo sviluppo e alla crescita economica della regione.

L’evento si svolgerà dal 5 al 10 settembre a Piazza Vittorio Emanuele, a Trapani. Il Premio Saturno è un format con un palinsesto di talk, premiazioni, cabaret, DJ set, music live show, expo village, cooking show e degustazioni.

La manifestazione è organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio della Città di Trapani ed Unioncamere Sicilia, oltre che avvalersi della collaborazione di istituzioni, aziende e associazioni del territorio siciliano.