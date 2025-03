Conferenza su: “Il ruolo del volontariato nei beni culturali, in memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa”

PALERMO – 10 Marzo del 2019, moriva in Etiopia , in un disastro aereo, il grande archeologo Sebastiano Tusa.

“A sei anni dalla sua scomparsa, avvenuta con un disastro aereo, esattamente il 10 Marzo del 2019, Archeoclub d’Italia ricorda il grande archeologo Sebastiano Tusa e lo farà con due importanti eventi, dei quali il primo in programma il 9 Marzo e il secondo il 10 Marzo nell’ambito della Giornata dei Beni Culturali Siciliani indetta dalla Regione Siciliana. Eventi programmati con il Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, nel sito archeologico di Himera. Domenica 9 marzo – alle ore 10.00 – nei locali del Museo “Pirro Marconi” avrà luogo il Convegno Nazionale: “Il ruolo del volontariato nei beni culturali, in memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa”. Lunedì 10 marzo, nella “Giornata dei Beni Culturali siciliani”, istituita della Regione Siciliana in memoria dell’Archeologo, avremo l’apertura del sito archeologico di Himera, con ingresso gratuito, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00). I Soci dell’Archeoclub d’Italia, delle Sedi locali di Cefalù, Gratteri, Palermo e Termini Imerese, accoglieranno i visitatori e condivideranno con loro il ricordo di Sebastiano Tusa e del suo straordinario contributo nel campo dell’archeologia”. Lo ha annunciato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia e Coordinatrice Dipartimento Scuola, Cultura e Progetti Speciali.