Conferito al Maestro Cesare Belluardo il “Diploma di Eccellenza 2025 XFC/ASI” a Roma.

ROMA – Si è tenuta nella prestigiosa sede del Foro Italico CONI (Sport e Salute) di Roma, la consegna dei “Diplomi di Eccellenza 2025 XFC/ASI” da parte del Direttivo nazionale della XFC World Federation (Xtreme Fighter Champion) ai Maestri e tecnici sportivi che, come riportato testualmente: “hanno dimostrato eccezionale maestria, dedizione e competenza nella disciplina della Kick Boxing”.

All’evento hanno preso parte tutte le figure istituzionali, i tecnici e gli atleti che si sono distinti per il loro operato ed i successi ottenuti durante l’anno appena concluso, soprattutto ai Campionati Mondiali XFC svolti nel mese di Novembre. Questi ultimi disputati sempre a Roma, hanno visto la presenza di oltre 1100 atleti tra i quali le rappresentative provenienti da ben 37 Nazioni.

Convocato per il terzo anno di seguito, per il conferimento dell’ambita onorificenza, il Maestro trapanese Cesare Belluardo (cintura nera 8° dan, Presidente Regione Sicilia e tecnico responsabile nazionale della stessa organizzazione internazionale) a conclusione di uno splendido anno, coronato da numerose vittorie e gremito da una frenetica attività sportiva che ha reso la Sicilia una delle regioni italiane di maggior rilievo in ambito nazionale ed internazionale. Presente alla cerimonia anche Davide Belluardo, figlio del Maestro trapanese ed appartenente alla nazionale italiana 2025, intervenuto in rappresentanza degli atleti dell’asd Team Sicilia di Trapani che hanno riportato vittorie ai World Championship 2025. A Davide ed agli atleti della società trapanese sono stati conferiti i “Diplomi di Benemerenza e meriti sportivi 2025 XFC/ASI” che saranno consegnati dal Maestro Belluardo in una cerimonia presso la stessa sede dell’asd Team Sicilia.

Nella foto: il Maestro Cesare Belluardo, i Presidenti XFC Alessandro e Alessio Cecchini ed ancora Davide Belluardo.