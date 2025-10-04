Conferma di Salvatore Iacolino a DG del Dipartimento Strategico dell’Assessorato alla Sanità: la soddisfazione di FI

PALERMO – L’on Nicola D’Agostino, deputato regionale di Forza Italia ribadisce, come altri esponenti di Forza Italia (on.li Stefano Pellegrino e Riccardo Gennuso), la positività della conferma di Salvatore Iacolino a DG del Dipartimento Strategico dell’Assessorato alla Sanità: “Bene – ha infatti sottolineato – ha fatto il Presidente Renato Schifani a scegliere di confermare l’attuale DG del Dipartimento Strategico dell’Assessorato alla Sanità. Iacolino merita i complimenti per il lavoro fatto in condizioni di estrema difficoltà, ha infatti operato con il giusto equilibrio in questi anni, ridando slancio ed organizzazione all’intero sistema sanitario, ed è stato anche un solido punto di riferimento concreto per tutti. Andava bene prima e non va bene ora? Capisco che alcuni no, dovuti e coraggiosi, di cui ha dovuto assumersi l’onere, possano aver dato fastidio, capisco anche che la battaglia politica possa formare opinioni diverse, ma a volte traspare un risentimento strumentale che andrebbe una volta per tutte superato. Concentriamoci sui problemi reali, evitando la retorica e gli attacchi personali. Un augurio di buon lavoro anche ad Alberto Firenze che va alla guida dell’Asp di Palermo”.