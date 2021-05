Confermate le previsioni nel 27° Slalom Coppa Città di Partanna

PARTANNA – Previsione confermate nel 27° Slalom Coppa Città di Partanna, terzo appuntamento della Coppa di Zona e sesto del Campionato Regionale di specialità.

Grazie al crono segnato nel corso della terza salita della mattina, il mazarese Giuseppe Giametta ha conquistato il gradino più alto del podio nella competizione trapanese organizzata dallo Sporting Club Partanna, imponendosi sui piloti della Trapani Corse, il mazarese Salvatore Arresta (Gloria B5 Evo Suzuki) e il trapanese Antonino Cucchiara (Arcobaleno Yamaha).

L’alfiere della TM Racing, al volante della “fida” Gloria B4 Suzuki, è riuscito a confermare l’ottimo stato di forma mostrato in questa prima parte della stagione. Un risultato sicuramente importante e che bissa il trionfo conquistato in quel di “Caltagirone“.

Quarta piazza per il marsalese della Trapani Corse, Claudio Bologna (Gloria C8 Suzuki), seguito dal pilota della Trapani Corse, il saccense Marco Segreto (Ghipard Suzuki), e dall’alfiere della Catania Corse, il trapanese Fabio Peraino.

Settima e ottava posizione per il pilota della Trapani Corse, Alessandro Farace, e per il portacolori della Armanno Corse, Salvatore Catanzaro. Trovano posto all’interno dei dieci anche Pietro Caltagirone (Trapani Corse) e Agostino Bonsignore (Ro Racing).

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo grazie all’assessore Manlio Messina che ha riconosciuto l’alto valore storico di questa manifestazione sportiva nata proprio a Partanna nel lontano 1984.