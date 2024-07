Confimprenditori fa gli auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA – “Confimprenditori rivolge i più sinceri auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo stile sicuro e sobrio alla guida del Paese rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini e gli imprenditori anche nelle fasi più critiche sia a livello economico che politico. Ringraziamo il Capo dello Stato per l’impegno e la dedizione che da anni dedica alla rappresentanza delle nostre istituzioni in Italia e all’estero”.

Lo scrive in una nota il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.