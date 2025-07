Confintesa: i nuovi poveri con 6,40 euro l’ora e lavoro a 40° sotto il sole a Castellammare del Golfo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – “Nonostante gli ausiliari del Traffico di Castellammare del Golfo, con determina sindacale del Comune, abbiano visto ampliare a dismisura le loro competenze e responsabilità, il salario a 6,40 euro l’ora è rimasto invariato e lavorare a 40 gradi sotto il sole senza un abbigliamento ADEGUATO e pochi spiccioli in tasca li fa anche un po’ arrabbiare: altro che lavoro povero… poverissimo”!

Lo scrive il segretario territoriale di Confintesa Trapani, Giuseppe Monaco, in una nota inviata al sindaco del Comune di Castellammare del Golfo e alla società ECOPARKING SRL.

“A seguito dell’ultimo incontro – prosegue Monaco – tenutosi a metà giugno a Palermo alla presenza del responsabile della Società, le problematiche trattate non solo non hanno trovato risposte, ma si sono addirittura aggravate: gli abbigliamenti estivi adeguati ai 40° gradi patiti dal personale arriveranno forse la prossima estate? Nonostante le ridicole promesse, avevamo chiesto di erogare un “quid” economico per bottigliette d’acqua e carburante per coloro i quali devono raggiungere punti molto lontani dalle sedi di servizio, Guidaloca ad esempio”.

Infatti gli ausiliari del Traffico hanno assunto competenze di polizia urbana, essendo stati abilitati anche a spiccare sanzioni pecuniarie, decurtazioni dei punti sulla patente, e rimozione forzata dei mezzi di trasporto nei confronti dei trasgressori di cui agli artt. 7, 157, 158, 159 del Codice della Strada, quali “Pubblico Ufficiale”, (testualmente in determina dell’amm. comunale…” Si dà atto che ai fini retributivi e previdenziali nessun onere è a carico del Comune di Castellammare del Golfo” …sic, il tutto montando in servizio sempre da soli. (i VV.UU. montano in tre per questo tipo di attività e dotati di veicoli adeguati).

In barba anche alla giurisprudenza consolidata, ove la Suprema Corte di Cassazione in diverse pronunce dal 2023 in poi ha stabilito che concorrono due elementi fondamentali a determinare la giusta retribuzione, o meglio il c.d. “salario costituzionale”:

• l’art. 36 della costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” e i principi di adeguatezza.

• cioè facendo riferimento al livello salariale minimo stabilito nella contrattazione per settori affini e per mansioni analoghe.

“Così ragionevolmente si può affermare – conclude l’organizzazione sindacale – che questi lavoratori si attagliano più al contratto della polizia municipale, piuttosto che ad un generico contratto di lavoro del terziario che non dà conto delle reali competenze che questi agenti assumono. I lavoratori di Confintesa assumeranno solo iniziative di natura legale, scongiurando al momento forme di proteste che creerebbero disagi ai soli cittadini”.