Consegna di kit didattici ecosostenibili agli studenti dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo”

FAVIGNANA – Nei giorni scorsi, all’Istituto Comprensivo “Antonino Rallo” di Favignana, diretto dalla prof.ssa Ornella Cottone, sono stati consegnati kit didattici composti da sacche in cotone contenenti materiale scolastico ottenuto da materia riciclata ed ecosostenibile (opuscoli, quaderni, righelli, penne, matite, evidenziatori).

Il materiale personalizzato con logo e messaggio del FLAG “Isole di Sicilia”, è stato realizzato nell’ambito dell’Azione 1.B.3 (Interventi per l’individuazione e la raccolta di Marine Litter flottante lungo le coste, con il coinvolgimento di pescherecci e utilizzo di attrezzi galleggianti) del FEAMP 2014-2020 e vuole avvicinare in maniera friendly i giovani cittadini a comportamenti orientati alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, alla cultura del mare.

L’iniziativa è stata organizzata dal Co. Ge. P.A. (Consorzio della Pesca Artigianale di Trapani) in collaborazione con il FLAG “Isole di Sicilia”.

Le sacche sono state consegnate da Salvatore Braschi, componente del Consiglio di amministrazione del Co.Ge.P.A. di Trapani, nonché presidente della Cooperativa “San Giuseppe”(socio del FLAG “Isole di Sicilia”).

Alla cerimonia erano presenti una delegazione di studenti, l’insegnante Linda Guarino e altri docenti dell’Istituto. Nei prossimi giorni saranno consegnate altre sacche con kit.

Il FLAG “Isole di Sicilia” insieme al Co.Ge.P.A. di Trapani attuerà altri progetti di educazione ambientale con l’Istituto, in linea con le direttive ministeriali.