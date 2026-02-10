Consegna delle Borse di Studio Comunali per l’anno scolastico 2024/2025

POGGIOREALE – Martedì 3 febbraio 2026 alle ore 10:00 presso l’aula consiliare “Cangelosi” del Municipio di Poggioreale si è svolta, per il terzo anno consecutivo, la Cerimonia di conferimento delle borse di studio comunali per l’anno scolastico 2024/2025.

Le borse di studio assegnate dal Comune, pure in questo nuovo anno, del valore di 500 € ciascuna, sono state sei e hanno interessato gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana”-Santa Ninfa della sezione di Poggioreale e altri due studenti delle scuole superiori.

Si è trattato di scolari che si sono distinti per impegno, merito e risultati nel loro percorso scolastico. Il requisito minimo per essere inseriti in graduatoria è stato quello di avere ottenuto il voto medio di 8/10.

Alla cerimonia, presieduta dal Sindaco Carmelo Palermo, hanno partecipato il Presidente del Consiglio Sandro Ippolito, il Consigliere comunale Antonio Nicolicchia e la vicepreside Francesca Zummo in rappresentanza della dirigente scolastica Maria Letizia Natalia Gentile.

Gli studenti di Poggioreale che hanno ottenuto la borsa di studio sono stati, in ordine del grado scolastico: Adele Maria Roppolo e Chiara Giusy Roppolo, e poi Gabriele Palermo e Aurora Breezeanu e ancora Giusy Montalbano e Gabriella Giusy Palazzotto.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio comunali, sono stati presenti, inoltre, tutti gli scolari e le famiglie degli studenti premiati.

Significativi in questo importante momento sono stati gli interventi del sindaco Palermo, del Presidente del Consiglio, Ippolito, e della vicepreside Zummo che hanno auspicato per i giovani gratificati e per tutta la scuola, un futuro luminoso e ricco di successi, e hanno inoltre ringraziato tutto il corpo docente per la guida, il supporto e la preparazione elargiti per ciascuno studente.

Questa iniziativa in cui sono stati celebrati il talento, l’impegno e la dedizione degli allievi di Poggioreale, è stata anche un’occasione significativa per sostenere le famiglie e ribadire l’importanza dell’istruzione come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva.

Marika Pensabene

