Consegnate ad Assostampa Trapani le chiavi di un immobile confiscato alla mafia

ERICE CASA SANTA – Sono state consegnate simbolicamente ieri pomeriggio (8 giugno), dall’amministrazione comunale di Erice ai rappresentanti della sezione provinciale di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa, le chiavi di accesso a un bene immobile sequestrato alla criminalità organizzata, sito in via Duca D’Aosta, a Casa Santa. L’immobile è stato infatti aggiudicato all’associazione in comodato […]