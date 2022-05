Consegnati gli attestati di certificazione linguistica Trinity all’I.C. Lombardo Radice Pappalardo

CASTELVETRANO – Si è svolta nel pomeriggio del 24 maggio 2022 la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione linguistica del Trinity College of London. I 29 alunni che hanno conseguito la certificazione del Level A1 (Grade 2), hanno seguito dall’a.s. 2020/2021, quando frequentavano le classi 4′ e 5′ della Scuola Primaria, i corsi organizzati dalla scuola con fondi di Istituto e tenuti dalle docenti di Lingua Inglese della Scuola secondaria di primo grado, prof. Patrizia Lombardo e prof. Giovanna Morreale. Un percorso difficile ed impegnativo soprattutto perché nello scorso a.s. si svolgevano a distanza, ma la preparazione e la professionalità delle docenti ed il grande impegno profuso dagli alunni, ha consentito loro, nella totalità, di conseguire l’ambita certificazione.

Nel corso della cerimonia sono state presentate le esperienze vissute da docenti ed alunni nelle mobilità all’estero effettuate nei giorni scorsi all’interno dei 4 progetti del Programma Erasmus + autorizzati alla scuola. Non solo le immagini, ma soprattutto i commenti espressi dagli stessi alunni hanno restituito con evidenza l’alto valore didattico offerto dalla scuola che ancora una volta conferma la qualità della sua offerta formativa, orientata al miglioramento continuo dei discenti ed a valorizzare i loro talenti in ogni ambito, da quello linguistico, al matematico- scientifico, al naturalistico-ambientale, al creativo-artistico-musicale, per la formazione completa dell’uomo e del cittadino.