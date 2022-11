Consegnati i locali dell’ex hotel Igea all’Istituto di Istruzione Superiore “I. e V. Florio” di Erice

ERICE – “La consegna dei locali dell’ex hotel Igea da parte del Comune di Erice consente alla scuola di potenziare la propria offerta formativa garantendo un ampliamento importante per la residenzialità dei propri studenti nel centro storico di Erice rispetto al convento San Carlo, altra sede convittuale inaugurata lo scorso anno scolastico. Sono circa un centinaio gli studenti che vivono oggi nel borgo ericino. L’istituto può così offrire nuove opportunità culturali ai propri studenti che frequentano nel pomeriggio corsi di lingua, arte, teatro, enogastronomia, giornalismo e molto altro. Un obiettivo perseguito con determinazione per costruire una comunità viva intellettualmente, una scuola territorio in grado di fare rete per valorizzare le risorse naturali, artistiche, archeologiche e storico-culturali locali e di tradurle in promozione turistica ed enogastronomica”.

Con queste parole la Dirigente Scolastica Pina Mandina racconta con emozione l’inaugurazione dell’Albergo Igea, restituito alla comunità e alla scuola, dopo l’immobile San Carlo, dal Comune di Erice, che ha portato avanti i lavori di riqualificazione del bene. L’Istituto di Istruzione Superiore “I. e V. Florio”, dunque, accoglierà a Erice studentesse e studenti attratti dall’offerta formativa della scuola, che si pone sempre di più come centro d’eccellenza, per la didattica e le esperienze innovative sul piano delle competenze e della socialità.

Presenti all’inaugurazione, assieme ai docenti dell’Istituto ‘Florio’, Daniela Toscano, sindaca di Erice, il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Nacci, parte della Giunta e del Consiglio Comunale, la vicaria dell’Ambito territoriale, dottoressa Carmen Figlioli, rappresentanti sindacali, la vicaria del Prefetto, dottoressa Maria Baratta, autorità civili e militari e i sindaci dell’agro ericino.