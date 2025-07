Conservatorio di Trapani ritira i bandi per addetto stampa dopo l’intervento di Assostampa

TRAPANI – Il Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani ha annunciato il ritiro in autotutela di due avvisi per la selezione di un addetto stampa e per attività di comunicazione legate al progetto PNRR “Music4D”, dopo la presa di posizione della segreteria provinciale di Assostampa Trapani e del GUS Sicilia, che consideravano tali bandi “un oltraggio alla professione giornalistica e una grave mortificazione del lavoro intellettuale”. Gli avvisi pubblici richiedevano l’iscrizione all’Ordine, la laurea magistrale, ma prevedevano un compenso di soli 166 euro lordi al mese per due anni.

I vertici del Conservatorio hanno richiesto un incontro con il sindacato unitario dei giornalisti, per individuare eventuali percorsi che possano conciliare il rispetto delle norme in materia di informazione istituzionale e le necessità di comunicazione dell’Ente.

“Apprezziamo la richiesta di confronto – commenta il segretario di Assostampa Trapani, Vito Orlando – per definire criteri per l’indennità equi, trasparenti e conformi alla normativa vigente, che impone che ogni compenso sia adeguato all’importanza dell’opera e alla dignità della professione”.