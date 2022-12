Consorzi di bonifica, on. Catania: “Ok a tavolo permanente, necessaria riforma funzionale”

PALERMO – «Raccolgo l’invito del sindaco di Marsala Massimo Grillo affinché la politica regionale si occupi radicalmente della questione Consorzi di bonifica sui diversi aspetti in cui sono evidenti annose criticità». È quanto afferma il deputato regionale Nicolò Catania (FdI), dopo aver ricevuto la nota a firma del sindaco di Marsala che chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, del quale potranno far parte anche i deputati regionali del territorio. L’onorevole Catania ha già inserito la questione in agenda politica, affrontandola, in prima battuta, coi colleghi della Commissione attività produttive durante l’audizione programmatica dell’Assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino. «Non possiamo più permettere che gli agricoltori soffrano per avere l’acqua dai Consorzi di bonifica per irrigare – dice l’onorevole Catania – il nostro impegno politico è volto a una riforma funzionale e definitiva dei Consorzi».