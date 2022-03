Consorzio Solidalia: al via il servizio di Patronato in collaborazione con Servizio Italiano Assistenza Sociale e il CAF Movimento cristiano lavoratori

TRAPANI – Sarà attivo a partire da mercoledì 30 marzo lo sportello per l’erogazione di servizi di Patronato e Centro Assistenza Fiscale presso la sede del Consorzio Solidalia in Piazzale Falcone e Borsellino n.32 a Trapani. È stato infatti siglato un protocollo di intesa fra il consorzio e il Patronato S.I.A.S. (Servizio Italiano Assistenza Sociale) […]

TRAPANI – Sarà attivo a partire da mercoledì 30 marzo lo sportello per l’erogazione di servizi di Patronato e Centro Assistenza Fiscale presso la sede del Consorzio Solidalia in Piazzale Falcone e Borsellino n.32 a Trapani.

È stato infatti siglato un protocollo di intesa fra il consorzio e il Patronato S.I.A.S. (Servizio Italiano Assistenza Sociale) e il CAF Movimento cristiano lavoratori di Villa Rosina, rappresentato da Giovanni Parisi, per l’erogazione dei servizi di assistenza che sono rivolti al pubblico due mercoledì al mese dalle 14.00 alle 16.00 presso la sede del Consorzio.

L’istituto del Patronato, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si occupa di prestare assistenza soprattutto a lavoratori, pensionati e in generale a tutti i cittadini presenti in Italia. Costituito e gestito da confederazioni o associazioni di lavoratori, ha la funzione di disbrigare le pratiche previdenziali e di pensione e offre alcuni servizi in modo gratuito. I CAF sono Centri di assistenza fiscale che hanno lo scopo di assistere i lavoratori, ma anche gli altri cittadini interessati, nei vari adempimenti fiscali.

Per info e prenotazioni tel: 0923 542417