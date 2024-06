Consulta Consulenti del lavoro della Sicilia, Giuseppe Carambia nuovo presidente

PALERMO – Giuseppe Carambia, presidente dei Consulenti

del lavoro di Enna, è il nuovo presidente della Consulta regionale degli

Ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia; vicepresidente è

Salvatore Miceli, presidente di Trapani; tesoriere è Alfio Zarbano,

presidente di Siracusa. L’elezione si è svolta alla presenza di Rosario

Cassarino, presidente del Collegio dei sindaci dell’Ordine nazionale dei

consulenti del lavoro, e di Vincenzo Silvestri, presidente nazionale

della Fondazione consulenti per il lavoro.

Carambia, 46 anni, succede a Maurizio Adamo, presidente di Messina, e

guiderà i professionisti del lavoro siciliani per i prossimi tre anni,

che saranno caratterizzati da una articolata fase di transizione delle

politiche attive, finalizzata a riattivare finalmente il mercato del

lavoro anche in Sicilia.

Nella foto, da sx, Salvatore Miceli, Giuseppe Carambia e Alfio Zarbano.