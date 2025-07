Consumatori Illuminati: incontro a Castelvetrano per parlare di energia, ambiente e risparmio

CASTELVETRANO – Si terrà venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 9:30, presso la sede di Federconsumatori Castelvetrano (via Giuseppe Garibaldi 44), l’incontro “Consumo e sostenibilità: un equilibrio possibile?”.

L’incontro è aperto al pubblico, ha lo scopo di informare i cittadini sulle buone pratiche per ottimizzare i consumi di energia e rientra nel progetto “Consumatori Illuminati”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso N. 2/2023).

Dopo l’introduzione di Piero Genco, segretario della CGIL di Castelvetrano, ci sarà la relazione di Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, e l’intervento di Franco Colomba, segretario dello SPI di Trapani. Concluderà l’incontro Liria Canzonieri, segretaria della CGIL di Trapani.

“Come previsto dal progetto Consumatori Illuminati – spiega Alfio La Rosa – Federconsumatori Sicilia sta organizzando diversi incontri informativi aperti alla cittadinanza. Il nostro scopo non è solo quello di dare consigli su consumi e bollette, cosa che facciamo anche ogni giorno nei nostri sportelli territoriali, ma soprattutto quello di promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, sia per difendere il pianeta, sia per proteggere il portafoglio. Mai come oggi – conclude La Rosa – è importante mettere in atto tutte le misure possibili per risparmiare fino all’ultimo chilowattora”.